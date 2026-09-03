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Ma vie avec Marcel Proust

Catherine Cusset

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"Si une bonne fée me donnait le choix : devenir Proust, mais souffrir d'asthme et d'insomnie jusqu'à ma mort, ou bien dormir passablement bien et rester moi-même, que choisirais-je ? Sans doute la seconde option. Voilà pourquoi je ne suis pas Proust. Les grands écrivains sont-ils ceux qui se consument pour leur oeuvre, qui en meurent ? A mon âge, il était mort". Lectrice d'A la recherche du temps perdu depuis ses quinze ans, Catherine Cusset y a puisé une leçon de vie dont elle nous livre un récit intime, drôle et profond. Qu'on ait lu Proust ou non, elle nous le rend infiniment proche.

Par Catherine Cusset
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Catherine Cusset

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Ma vie avec Marcel Proust

Catherine Cusset

Paru le 03/09/2026

256 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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