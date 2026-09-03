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La disgrâce

Thomas Enger, Jørn Lier Horst, Jørn Lier Horst

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Entre les murs gris d'une salle d'interrogatoire de la police criminelle norvégienne, l'inspecteur Blix répond aux questions pressantes de l'enquêteur spécialisé Brogeland. Comment en est-il arrivé à tirer quatre fois sur Timo Polmar, meurtrier présumé de sa collègue préférée ? Suspendu de ses fonctions dans l'attente de son procès, Blix cherche à justifier son acte dans une course contre la montre suffocante. Réussira-t-il à éviter la prison ?

Par Thomas Enger, Jørn Lier Horst, Jørn Lier Horst
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Thomas Enger, Jørn Lier Horst, Jørn Lier Horst

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

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La disgrâce

Thomas Enger, Jørn Lier Horst, Jørn Lier Horst trad. Marie-Caroline Aubert

Paru le 03/09/2026

400 pages

Editions Gallimard

21,00 €

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