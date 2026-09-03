La disgrâce

Entre les murs gris d'une salle d'interrogatoire de la police criminelle norvégienne, l'inspecteur Blix répond aux questions pressantes de l'enquêteur spécialisé Brogeland. Comment en est-il arrivé à tirer quatre fois sur Timo Polmar, meurtrier présumé de sa collègue préférée ? Suspendu de ses fonctions dans l'attente de son procès, Blix cherche à justifier son acte dans une course contre la montre suffocante. Réussira-t-il à éviter la prison ?