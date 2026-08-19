La saison des mûres

Raclette, 13 ans, ignorait qu'elle avait de la famille à l'autre bout des Etats-Unis. Elle ignorait qu'elle en avait, tout court. Elle apprend la nouvelle le jour où sa mère décide de l'expédier en train, sans même une valise, passer l'été chez deux arrière-cousines, aussi éloignées qu'âgées. Elles vivent seules au bout d'une route principalement fréquentée par des ours dans leur vieille demeure près de l'océan. L'été promet d'être passablement ennuyeux, jusqu'au jour où on frappe à la porte : il semble que Raclette ne soit pas la seule jeune fille abandonnée dans les parages !