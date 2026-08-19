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#Bande dessinée jeunesse

La saison des mûres

Polly Horvath

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Raclette, 13 ans, ignorait qu'elle avait de la famille à l'autre bout des Etats-Unis. Elle ignorait qu'elle en avait, tout court. Elle apprend la nouvelle le jour où sa mère décide de l'expédier en train, sans même une valise, passer l'été chez deux arrière-cousines, aussi éloignées qu'âgées. Elles vivent seules au bout d'une route principalement fréquentée par des ours dans leur vieille demeure près de l'océan. L'été promet d'être passablement ennuyeux, jusqu'au jour où on frappe à la porte : il semble que Raclette ne soit pas la seule jeune fille abandonnée dans les parages !

Par Polly Horvath
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Polly Horvath

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

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La saison des mûres

Polly Horvath trad. Hélène Misserly

Paru le 19/08/2026

256 pages

L'Ecole des Loisirs

16,00 €

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