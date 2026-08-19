Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Les bébés animaux

Casterman, Casterman jeunesse Studio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des photos craquantes de bébés animaux, pour nos bébés ! Dans un univers actuel souvent saturé d'images et d'informations, le temps du partage grâce au livre permet à l'enfant de s'approprier son univers quotidien, au calme. La photo est le médium idéal pour reconnaître, et plus tard, commencer à nommer ce qu'il voit. Dans cet imagier photos, le tout-petit va pouvoir découvrir des animaux... bébés comme lui (ce qui va beaucoup lui plaire ! ) et ainsi apprendre à les reconnaître : le lionceau, le chaton, le chiot, l'éléphanteau... Une fabrication soignée pour un cadeau de naissance idéal !

Par Casterman, Casterman jeunesse Studio
Chez Casterman

|

Auteur

Casterman, Casterman jeunesse Studio

Editeur

Casterman

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les bébés animaux par Casterman, Casterman jeunesse Studio

Commenter ce livre

 

Les bébés animaux

Casterman, Casterman jeunesse Studio

Paru le 02/09/2026

10 pages

Casterman

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203303317
9782203303317
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.