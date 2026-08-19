Les bébés animaux

Des photos craquantes de bébés animaux, pour nos bébés ! Dans un univers actuel souvent saturé d'images et d'informations, le temps du partage grâce au livre permet à l'enfant de s'approprier son univers quotidien, au calme. La photo est le médium idéal pour reconnaître, et plus tard, commencer à nommer ce qu'il voit. Dans cet imagier photos, le tout-petit va pouvoir découvrir des animaux... bébés comme lui (ce qui va beaucoup lui plaire ! ) et ainsi apprendre à les reconnaître : le lionceau, le chaton, le chiot, l'éléphanteau... Une fabrication soignée pour un cadeau de naissance idéal !