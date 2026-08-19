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#Roman jeunesse

Le roi des pirates

Florent Sacré, Chrysostome Gourio

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La meilleure série pour les jeunes lecteurs avides d'aventures en haute mer ! Le roi des pirates est mort. Le capitaine Yann la Main-Froide doit se rendre aux funérailles avec son fidèle corbeau mais, horreur, celui-ci a disparu sans laisser de traces. Vasco et Méline comptent à tout prix le retrouver, et ainsi épargner à Yann de s'humilier en apparaissant publiquement avec un nouvel animal de compagnie farfelu. La réputation de leur capitaine est en jeu !

Par Florent Sacré, Chrysostome Gourio
Chez Casterman

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Auteur

Florent Sacré, Chrysostome Gourio

Editeur

Casterman

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le roi des pirates

Florent Sacré, Chrysostome Gourio

Paru le 19/08/2026

64 pages

Casterman

7,50 €

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Scannez le code barre 9782203300132
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