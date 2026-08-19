La meilleure série pour les jeunes lecteurs avides d'aventures en haute mer ! Le roi des pirates est mort. Le capitaine Yann la Main-Froide doit se rendre aux funérailles avec son fidèle corbeau mais, horreur, celui-ci a disparu sans laisser de traces. Vasco et Méline comptent à tout prix le retrouver, et ainsi épargner à Yann de s'humilier en apparaissant publiquement avec un nouvel animal de compagnie farfelu. La réputation de leur capitaine est en jeu !