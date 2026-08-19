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Le vrai du faux

Collectif, Flammarion

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Dans une société saturée d'informations et d'images, la frontière entre le vrai et le faux est de plus en plus difficile à tracer. Si la vérité apparaît comme une valeur essentielle, elle est souvent déformée ou remise en question. Entre faux-semblants, discours contradictoires et quête de certitudes, comment distinguer le vrai du faux ? Cette anthologie est le support indispensable pour connaître les oeuvres clefs et réussir l'examen de culture générale et expression. 4 PARTIES PROBLEMATISEES - Que sont le vrai et le faux ? - Comment le faux envahit le vrai, des fake news à la réalité simulée - Le faux comme source de plaisir et d'illusion féconde - Juger et lutter contre le faux : éthique et responsabilité POUR APPROFONDIR LE THEME - Questions sur les documents - Zooms thématiques - Prolongements POUR REUSSIR L'EXAMEN - 11 sujets d'entraînement - S'approprier le lexique - Activités d'argumentation - Analyse d'image METHODOLOGIE.

Par Collectif, Flammarion
Chez Flammarion

|

Auteur

Collectif, Flammarion

Editeur

Flammarion

Genre

Français

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Le vrai du faux

Collectif, Flammarion

Paru le 26/08/2026

192 pages

Flammarion

4,50 €

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Scannez le code barre 9782080511843
9782080511843
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