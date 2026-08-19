Dans une société saturée d'informations et d'images, la frontière entre le vrai et le faux est de plus en plus difficile à tracer. Si la vérité apparaît comme une valeur essentielle, elle est souvent déformée ou remise en question. Entre faux-semblants, discours contradictoires et quête de certitudes, comment distinguer le vrai du faux ? Cette anthologie est le support indispensable pour connaître les oeuvres clefs et réussir l'examen de culture générale et expression. 4 PARTIES PROBLEMATISEES - Que sont le vrai et le faux ? - Comment le faux envahit le vrai, des fake news à la réalité simulée - Le faux comme source de plaisir et d'illusion féconde - Juger et lutter contre le faux : éthique et responsabilité POUR APPROFONDIR LE THEME - Questions sur les documents - Zooms thématiques - Prolongements POUR REUSSIR L'EXAMEN - 11 sujets d'entraînement - S'approprier le lexique - Activités d'argumentation - Analyse d'image METHODOLOGIE.