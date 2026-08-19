Nouvelles Histoires extraordinaires

"Depuis Pascal peut-être, il n'y eut jamais de génie plus épouvanté, plus livré aux affres de l'effroi et à ses mortelles agonies que le génie panique d'Edgar Poe". Barbey d'Aurevilly Ce volume contient : Le démon de la perversité - Le chat noir - William Wilson - L'homme des foules - Le coeur révélateur - Bérénice - La chute de la maison Usher - Le puits et le pendule - Hop-Frog - La barrique d'amontillado - Le masque de la Mort Rouge - Le roi peste - Le diable dans le beffroi - Lionnerie - Quatres bêtes en une - Petite discussion avec une momie - Puissance de la parole - Colloque entre Monos et Una - Conversation d'Eiros avec Charmion - Ombre - Silence - L'Ile de la Fée - Le portrait ovale.