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Nouvelles Histoires extraordinaires

Edgar Allan Poe

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"Depuis Pascal peut-être, il n'y eut jamais de génie plus épouvanté, plus livré aux affres de l'effroi et à ses mortelles agonies que le génie panique d'Edgar Poe". Barbey d'Aurevilly Ce volume contient : Le démon de la perversité - Le chat noir - William Wilson - L'homme des foules - Le coeur révélateur - Bérénice - La chute de la maison Usher - Le puits et le pendule - Hop-Frog - La barrique d'amontillado - Le masque de la Mort Rouge - Le roi peste - Le diable dans le beffroi - Lionnerie - Quatres bêtes en une - Petite discussion avec une momie - Puissance de la parole - Colloque entre Monos et Una - Conversation d'Eiros avec Charmion - Ombre - Silence - L'Ile de la Fée - Le portrait ovale.

Par Edgar Allan Poe
Chez Flammarion

|

Auteur

Edgar Allan Poe

Editeur

Flammarion

Genre

Terreur

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Nouvelles Histoires extraordinaires

Edgar Allan Poe trad. Charles Baudelaire

Paru le 19/08/2026

320 pages

Flammarion

4,60 €

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Scannez le code barre 9782080168436
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