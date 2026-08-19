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#Roman francophone

De profundis

Oscar Wilde

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25 mai 1895. Oscar Wilde, dramaturge admiré du Tout-Londres et amant de lord Alfred Douglas, est condamné à deux ans de travaux forcés pour "outrage aux moeurs". Début 1897, l'écrivain brisé, réduit au sinistre matricule "C. 3. 3". , obtient enfin du directeur de la prison de Reading l'autorisation d'écrire. La longue lettre qu'il rédige alors à l'intention de Douglas, à qui il reproche de l'avoir abandonné, ne sera publiée, partiellement, que cinq ans après sa mort : récit autobiographique et méditation existentielle sur l'art et la douleur, De profundis est aussi l'un des plus beaux témoignages qui soient sur la passion. Quant à La Ballade de la geôle de Reading (1898), inspirée d'une histoire vraie, elle retrace les derniers jours d'un soldat exécuté pour avoir égorgé sa femme par jalousie. Ce poème poignant est le chant du cygne de Wilde, qui mourut deux ans après sa publication. DOSSIER - Les procès d'Oscar Wilde - Oscar Wilde prisonnier - Wilde et la réforme du régime pénitentiaire - Les poètes en prison : anthologie.

Par Oscar Wilde
Chez Flammarion

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Auteur

Oscar Wilde

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature anglo-saxonne

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De profundis

Oscar Wilde

Paru le 19/08/2026

352 pages

Flammarion

7,40 €

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Scannez le code barre 9782080168306
9782080168306
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