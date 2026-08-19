Un père ordinaire

Le 27 mars 1943, Alfred Douroux, Freddy pour ses amis, pour les juges et pour les policiers, s'est enrôlé dans la Wehrmacht, avec la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, la LVF. Il a poursuivi son parcours de collaborateur militaire, dans la Waffen SS, jusqu'à combattre en mai 1945 dans les ruines de Berlin, "un foulard de soie blanche autour du cou et un cigare à la gueule", selon ses mots. Les "anciens" ont imposé un récit aseptisé : en combattant l'Armée rouge, Freddy et ses camarades ont été des soldats courageux. Il a fallu six années d'enquête à Philippe Douroux, le fils de Freddy, pour briser un silence familial et national : 10000 Français ont bel et bien été les complices enfiévrés de massacres monstrueux, perpétrés en Biélorussie entre 1942 et 1944. Leurs témoignages, leurs écrits et leurs images permettent d'établir une autre vérité. Dans ce livre important préfacé par l'historien Johann Chapoutot, Philippe Douroux, ancien journaliste à Libération, nous révèle une page méconnue et saisissante de la collaboration militaire.