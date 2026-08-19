Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Un père ordinaire

Philippe Douroux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le 27 mars 1943, Alfred Douroux, Freddy pour ses amis, pour les juges et pour les policiers, s'est enrôlé dans la Wehrmacht, avec la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, la LVF. Il a poursuivi son parcours de collaborateur militaire, dans la Waffen SS, jusqu'à combattre en mai 1945 dans les ruines de Berlin, "un foulard de soie blanche autour du cou et un cigare à la gueule", selon ses mots. Les "anciens" ont imposé un récit aseptisé : en combattant l'Armée rouge, Freddy et ses camarades ont été des soldats courageux. Il a fallu six années d'enquête à Philippe Douroux, le fils de Freddy, pour briser un silence familial et national : 10000 Français ont bel et bien été les complices enfiévrés de massacres monstrueux, perpétrés en Biélorussie entre 1942 et 1944. Leurs témoignages, leurs écrits et leurs images permettent d'établir une autre vérité. Dans ce livre important préfacé par l'historien Johann Chapoutot, Philippe Douroux, ancien journaliste à Libération, nous révèle une page méconnue et saisissante de la collaboration militaire.

Par Philippe Douroux
Chez Flammarion

|

Auteur

Philippe Douroux

Editeur

Flammarion

Genre

ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un père ordinaire par Philippe Douroux

Commenter ce livre

 

Un père ordinaire

Philippe Douroux

Paru le 19/08/2026

384 pages

Flammarion

10,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080166227
9782080166227
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.