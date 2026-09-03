Une anthologie de la poésie écossaise au début du XXIe siècle

Cette anthologie de poésie écossaise en traduction française rassemble des textes publiés en anglais, en écossais et en gaélique choisis pour exprimer la scotticité et mettre en confrontation la poésie des makars ou poètes mis officiellement à l'honneur et celle de poètes confirmés et bien connus des lecteurs et d'autres dont la renommée est en devenir. On doit la sélection des poèmes de makars nationaux anglophones et scottophones à C. Maillot Ferrère et à J. Berton celle du makar national gaélophone nommé en janvier 2025 pour clore cette anthologie. Le choix des poèmes populaires a été guidé non seulement par la grande variété de formes, de tons et de thèmes (colère, humour, nostalgie, tendresse, tristesse, inquiétude, politique, responsabilité devant l'urgence écologique) mais aussi par le principe démocratique d'une représentation géographique équitable. Pour mettre en relief l'esprit de cette anthologie, à Iain CRICHTON SMITH a été confié le rôle de précurseur par un échantillon de textes qui éclaire l'évolution vers la modernité du XXIe siècle et à Alan RIACH celui du passeur, pour sa préférence de la synesthésie du mot et de l'image. Le rôle de la religion chrétienne dans le développement de la poésie écossaise moderne s'est imposé en préambule puisqu'il est un élément incontestable de scotticité depuis le Moyen-Age.