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#Roman francophone

Roméo et Juliette

William Shakespeare

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Vérone, Italie. Lors d'un bal masqué, Roméo rencontre Juliette : c'est le coup de foudre. Mais ils sont issus de deux familles qui se haïssent : elle est une Capulet et lui est un Montague. Quand Roméo tue le cousin de Juliette, le conflit s'envenime et la vengeance devient inévitable. Leur amour naissant se heurte alors à la loi de l'honneur et à la violence : comment s'aimer quand tout vous sépare ? Pièce la plus célèbre de Shakespeare, Roméo et Juliette a inspiré des films, des romans, des ballets et des comédies musicales, et reste l'un des grands mythes universels de la littérature.

Par William Shakespeare
Chez Larousse

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Auteur

William Shakespeare

Editeur

Larousse

Genre

Collège

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Roméo et Juliette

William Shakespeare trad. François-Victor Hugo

Paru le 19/08/2026

256 pages

Larousse

3,50 €

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