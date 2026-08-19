Vérone, Italie. Lors d'un bal masqué, Roméo rencontre Juliette : c'est le coup de foudre. Mais ils sont issus de deux familles qui se haïssent : elle est une Capulet et lui est un Montague. Quand Roméo tue le cousin de Juliette, le conflit s'envenime et la vengeance devient inévitable. Leur amour naissant se heurte alors à la loi de l'honneur et à la violence : comment s'aimer quand tout vous sépare ? Pièce la plus célèbre de Shakespeare, Roméo et Juliette a inspiré des films, des romans, des ballets et des comédies musicales, et reste l'un des grands mythes universels de la littérature.