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Le quiz larousse du vin

Collectif, Larousse

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Vous êtes passionné(e) par le vin et vous vous pensez incollable sur le sujet ? Alors testez vos connaissances avec ces 200 questions-réponses... à consommer sans modération, seul ou entre amis ! Les fiches abordent toutes les théma­tiques incontournables : les étapes de la vinification, les vins de France et du monde, les codes du service et de la dégustation... Les réponses détaillées étancheront la soif (de connaissances) des amateurs comme des experts. DESORMAIS, L'UNIVERS DU VIN N'AURA PLUS AUCUN SECRET POUR VOUS !

Par Collectif, Larousse
Chez Larousse

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Auteur

Collectif, Larousse

Editeur

Larousse

Genre

Vins et savoirs

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Le quiz larousse du vin

Collectif, Larousse

Paru le 19/08/2026

80 pages

Larousse

12,99 €

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