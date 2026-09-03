Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le Dernier Revival d'Opal & Nev

Dawnie Walton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand Sunny apprend qu'Opal & Nev vont se produire pour un ultime concert, elle comprend aussitôt qu'elle tient un scoop. Des décennies après le drame qui lui a pris son père, elle se lance dans l'enquête à corps perdu. D'autant plus qu'elle a grandi avec la figure mythique d'Opal, féministe, noire, flamboyante. Comment Opal Jewel et Neville Charles, si radicalement différents, se sont-ils rencontrés ? Comment ont-ils pu bouleverser ainsi la scène rock ? Et que s'est-il vraiment passé ce soir de novembre 1971 ? Producteurs, stylistes, musiciens, tous ceux qui les ont côtoyés racontent qui ils étaient - et ce qu'ils sont devenus : lui, le songwriter britannique en quête de gloire, et elle, l'icône afro-punk avant l'heure, rebelle et survoltée. Le Dernier Revival d'Opal & Nev nous plonge dans une aventure rock'n'roll plus vraie que nature. Un premier roman salué par Barack Obama et Ta-Nehisi Coates. "Les grands romans rock ne sont pas légion. Ne laissez pas passer celui-ci". Rolling Stone

Par Dawnie Walton
Chez Zulma

|

Auteur

Dawnie Walton

Editeur

Zulma

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Dernier Revival d'Opal & Nev par Dawnie Walton

Commenter ce livre

 

Le Dernier Revival d'Opal & Nev

Dawnie Walton trad. David Fauquemberg

Paru le 03/09/2026

512 pages

Zulma

11,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038704541
9791038704541
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.