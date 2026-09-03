Quand Sunny apprend qu'Opal & Nev vont se produire pour un ultime concert, elle comprend aussitôt qu'elle tient un scoop. Des décennies après le drame qui lui a pris son père, elle se lance dans l'enquête à corps perdu. D'autant plus qu'elle a grandi avec la figure mythique d'Opal, féministe, noire, flamboyante. Comment Opal Jewel et Neville Charles, si radicalement différents, se sont-ils rencontrés ? Comment ont-ils pu bouleverser ainsi la scène rock ? Et que s'est-il vraiment passé ce soir de novembre 1971 ? Producteurs, stylistes, musiciens, tous ceux qui les ont côtoyés racontent qui ils étaient - et ce qu'ils sont devenus : lui, le songwriter britannique en quête de gloire, et elle, l'icône afro-punk avant l'heure, rebelle et survoltée. Le Dernier Revival d'Opal & Nev nous plonge dans une aventure rock'n'roll plus vraie que nature. Un premier roman salué par Barack Obama et Ta-Nehisi Coates. "Les grands romans rock ne sont pas légion. Ne laissez pas passer celui-ci". Rolling Stone