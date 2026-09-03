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Elden Ring : Le chemin vers l'Arbre-Monde Tome 11

Nikiichi Tobita

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Suivez les aventures loufoques de "Sans-Nom" en Entre-Terre ! Sans-Nom a réussi à battre le véritable propriétaire du Manoir du volcan, le prêteur Rykard. Et celui qui détenait la clé pour l'issue de ce combat n'était autre que Diallos ! Mais après la mort de leur maître, que vont devenir Tanith et sa fille Rya, ainsi que tous les autres Réfractaires qui s'opposent à l'Arbre-Monde ? Laissant le manoir derrière lui, Sans-Nom retrouve Millicent au plateau Altus et décide de l'accompagner au Bastiombre afin de l'aider à résoudre son problème. Sur place, il est alors témoin d'une technique à l'épée qu'il n'avait jamais vue auparavant, même au cours de ses plus féroces combats !!

Par Nikiichi Tobita
Chez Mana books

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Auteur

Nikiichi Tobita

Editeur

Mana books

Genre

Seinen/Homme

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Elden Ring : Le chemin vers l'Arbre-Monde Tome 11

Nikiichi Tobita trad. Nathalie Lejeune

Paru le 03/09/2026

150 pages

Mana books

7,95 €

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