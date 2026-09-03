Rai Rai Rai Tome 3

Métro, UFO, dodo... et coloc alien au réveil ! Sumire a emménagé dans le dortoir des employés de Raiden, où elle partage un spacieux appartement avec Hazuki, sa superviseuse. Malheureusement, elle est toujours incapable de maîtriser son destroy canon, une arme à la fois surpuissante et remarquablement peu discrète, objet de convoitise pour les compagnies rivales... La nouvelle recrue est donc emmenée à Paléo-Tokyo, au coeur de la zone contaminée, pour une séance d'entraînement un brin particulière... qui consiste à se laisser torturer par un agent du bureau d'inspection ! La situation dégénère quand Duskin attaque pour protéger Sumire : cette fois encore, la jeune fille va devoir choisir son camp. Changer de vie, oui, perdre son humanité, non ! Dans cette comédie au parfum de Ranma oe version SF, gags et action s'enchaînent à un rythme endiablé. Une réussite saluée par ONE, scénariste de l'acclamé One-Punch Man !