Forêt enchantée

Entrez dans une forêt où chaque sentier vous plonge dans un monde merveilleux : baladez-vous à dos d'escargot, dansez avec des feux follets malicieux et traversez des portails magiques vers de nouveaux horizons ! Laissez-vous emporter par la magie du cozy ! Faites parler votre imagination et sublimez ces coloriages ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges