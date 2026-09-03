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Je ne suis pas venu apporter la paix

Nicolas Martin

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Dans une ferme pyrénéenne coupée du monde, une fratrie recomposée se réunit autour d'un patriarche agonisant, une matriarche glaciale et leur inquiétante servante. Chacun y revient avec ses secrets, ses fantômes. Pris au piège d'un orage diluvien, ils voient leurs masques se fissurer sous le poids des non-dits. La violence couve, prête à exploser. Entre tragédie antique et huis clos horrifique, Je ne suis pas venu apporter la paix allie la tension d'un thriller psychologique à la noirceur d'un implacable drame familial. "Avec ce roman fascinant, étouffant, terrifiant et sans pitié, Nicolas Martin réinvente les codes en créant le thriller horrifique naturaliste". Librairie Joker Après le succès de Fragile/s (Au diable vauvert), Nicolas Martin signe un deuxième roman qui interroge la brutalité des liens du sang et l'emprise persistante du patriarcat.

Par Nicolas Martin
Chez Au Diable Vauvert

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Auteur

Nicolas Martin

Editeur

Au Diable Vauvert

Genre

Littérature française

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Je ne suis pas venu apporter la paix

Nicolas Martin

Paru le 03/09/2026

464 pages

Au Diable Vauvert

23,00 €

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