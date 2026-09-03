Mes cartes herboristerie

60 cartes et les meilleures plantes médicinales pour soulager les maux courants de toute la famille en vacances ou à la maison Tous les secrets de la phytothérapeute Caroline Gayet dans un coffret original pour soigner naturellement les 100 maux les plus courants de toute la famille. Tisanes, gélules, teintures-mères, huiles essentielles : découvrez comment utiliser les plantes sous toutes leurs formes. Insomnie, mal des transports, stress, hypertension, endométriose, migraine... Avec les cartes, vous pouvez en toute confiance partir en vacances, les afficher sur les frigos, les ranger à côté des plantes dans les étagères... . pour réagir aux premiers symptômes ! Dans ce coffret : 10 plantes indispensables, leurs propriétés et leurs usages. 100 pathologies, leurs solutions phyto. 1 livret explicatif avec en bonus 30 plantes supplémentaires + 12 huiles essentielles pour pouvoir réutiliser ces trésors à l'infini.