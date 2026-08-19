Coloriages Mystères - My Little Pony

L'amitié, c'est magique ! Retrouve Twilight Sparkle et ses amies, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Rarity, Fluttershy ou encore Applejack dans ce livre de coloriage dédié aux inséparables petits poneys. Choisis tes plus beaux crayons pour redonner vie à ces 50 illustrations mystères aux couleurs éclatantes ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration ! 3 - CONFORTABLEMENT - profite d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux personnages PAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordement UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de My Little Pony de tout âges