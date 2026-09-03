Dominique Vivant Denon (1747-1825) a marqué durablement les années de bascule qui conduisent de la monarchie à la Révolution et au premier XIXe siècle. Il a servi tous les régimes, de Louis XV à Louis XVIII en passant par le Comité de salut public de la Terreur. Il a été à la fois écrivain, amoureux, aventurier et voyageur, dessinateur et graveur, diplomate, le premier "Egyptien" de Napoléon, l' "inventeur" du Louvre et le quasi-ministre des Beaux-Arts de l'Empire, l'un des plus grands collectionneurs de son temps. Sans lui, on ne comprendrait rien à nos idées modernes de gloire, de musée, de monument, de patrimoine. On part avec lui à la chasse au bonheur, on médite sur les ruines de l'Italie et du Nil, on traverse l'Europe à la recherche de ses trésors. Les mutations esthétiques de son temps, les émotions de la liberté, les fulgurances de la beauté, c'est lui. Il faut avoir décoré sa vie de ses rêves pour faire d'elle un chef-d'oeuvre. Avec Denon, Emmanuel de Waresquiel revient au récit biographique et aux personnages qu'il affectionne, à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles. Il en explore de nouveaux domaines à la lumière de sources inédites ou peu connues tout en restant fidèle à sa méthode : trouver la clef qui ouvre la bonne porte et donne à voir le bon paysage. "Il est des personnages sur lesquels on a beaucoup écrit et qui restent mystérieux. De ceux que l'on rencontre par hasard et qui ne vous quittent plus par la séduction de ce qui les habite de génie, d'ombres, d'étrangeté et de secrets. Des êtres à part, de ces êtres en partie double qui inventent à mesure les règles de leur vie". (E. W.)