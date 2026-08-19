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#Polar

Shade off Tome 1

Elina June

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"Ne jamais s'attacher. Ne jamais faire confiance. Disparaître". C'est le mantra de Layla, unique survivante d'un massacre qui a détruit sa famille, sept ans plus tôt. L'assassin l'a épargnée. Cependant elle ignore pourquoi et s'il reviendra pour terminer le travail. Depuis, Layla vit cachée, essayant de se construire une normalité fragile en poursuivant ses études, tout en gardant ses cicatrices bien dissimulées. Mais quand elle franchit les portes du Shade, la boîte de nuit la plus dangereuse de Boston, le coeur stratégique d'une organisation criminelle, Layla tombe sur Ase, un inconnu aussi fascinant que terrifiant. Un homme au regard abyssal, couvert de tatouages... et qui semble en savoir bien trop sur elle. Pour lui, Layla n'a jamais été invisible. Au contraire, elle est son point faible. La plus terrible de ses obsessions. Parce qu'elle est la seule qu'il n'a jamais pu tuer et il doit la protéger pour que cela reste un secret.

Par Elina June
Chez Hachette

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Auteur

Elina June

Editeur

Hachette

Genre

Suspense romantique

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Shade off Tome 1

Elina June

Paru le 19/08/2026

544 pages

Hachette

8,90 €

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Scannez le code barre 9782017348962
9782017348962
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