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Les fables de la souris

Audrey Girard-Miron

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Au coeur des forêts québécoises, des souris parlent d'amour, de solitude, de peur et de liberté comme les humains n'osent parfois plus le faire. L'une quitte son foyer après avoir tout perdu. Une autre s'accroche à une amitié aussi belle que destructrice. Certaines cherchent désespérément leur place, tandis que d'autres se débattent contre leurs blessures, leurs croyances ou le poids du regard des autres. Au fil des saisons, des rencontres et des dangers, leurs chemins se croisent dans un monde aussi poétique que cruel. Avec une écriture sensible et imagée, Les fables de la souris entraîne le lecteur dans une série de récits profondément humains, où chaque aventure devient une réflexion sur nos émotions, nos relations et nos contradictions. Derrière la douceur apparente des animaux et des paysages se cachent des thèmes universels : le deuil, l'attachement, la quête de sens, l'identité, l'exclusion ou encore le besoin d'être aimé. Un ouvrage singulier, touchant et parfois bouleversant, qui transforme de simples souris en miroirs de notre propre humanité.

Par Audrey Girard-Miron
Chez Editions Amalthée

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Auteur

Audrey Girard-Miron

Editeur

Editions Amalthée

Genre

Littérature française

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Les fables de la souris

Audrey Girard-Miron

Paru le 08/07/2026

Editions Amalthée

10,90 €

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