Goûtez la vraie cuisine marocaine

Une ode sensorielle à la cuisine marocaine. Lala Khadija Azaroual fait sensation sur les réseaux sociaux avec ses délicieux plats (+360K followers). 70 plats épicés, baignés dans l'atmosphère chaleureuse du Maghreb. Avec des récits sur les traditions marocaines pour accompagner chaque plat. Lala Khadija Azaroual est née au Maroc et a grandi entourée des parfums d'épices et de la chaleur des plats faits maison. Elle a appris les recettes authentiques de ce livre auprès de sa mère et de ses grands-mères. Dans cet ouvrage, Khadija partage toute la richesse de la culture marocaine. Vous y trouverez non seulement la recette parfaite du couscous traditionnel et de la chermoula, le coeur de la table marocaine, mais aussi des plats maghrébins revisités à sa façon. Chaque recette raconte une histoire et porte en elle des souvenirs.