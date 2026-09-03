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Goûtez la vraie cuisine marocaine

Maman hanan Chef

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Une ode sensorielle à la cuisine marocaine. Lala Khadija Azaroual fait sensation sur les réseaux sociaux avec ses délicieux plats (+360K followers). 70 plats épicés, baignés dans l'atmosphère chaleureuse du Maghreb. Avec des récits sur les traditions marocaines pour accompagner chaque plat. Lala Khadija Azaroual est née au Maroc et a grandi entourée des parfums d'épices et de la chaleur des plats faits maison. Elle a appris les recettes authentiques de ce livre auprès de sa mère et de ses grands-mères. Dans cet ouvrage, Khadija partage toute la richesse de la culture marocaine. Vous y trouverez non seulement la recette parfaite du couscous traditionnel et de la chermoula, le coeur de la table marocaine, mais aussi des plats maghrébins revisités à sa façon. Chaque recette raconte une histoire et porte en elle des souvenirs.

Par Maman hanan Chef
Chez Racine Lannoo

|

Auteur

Maman hanan Chef

Editeur

Racine Lannoo

Genre

Guides gastronomiques

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Goûtez la vraie cuisine marocaine

Maman hanan Chef

Paru le 03/09/2026

192 pages

Racine Lannoo

29,99 €

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