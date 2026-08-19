Vous voulez des pommes de terre qui vous apportent moins de calories et plus de fibres, mais toujours la même saveur ? Des myrtilles encore plus riches en antioxydants et qui coûtent deux fois moins cher ? Des carottes deux fois plus concentrées en phytonutriments et toujours aussi sucrées ? Le tout sans y passer plus de temps ? La science peut vous aider ! Manger mieux pour vivre vieux vous fait oublier les régimes restrictifs, pour vous offrir une approche scientifique des aliments afin de les rendre, chiffres à l'appui, plus sains... et plus savoureux. En changeant seulement la façon de les choisir, de les stocker et de les cuisiner. Ni régime, ni ingrédients obscurs, ni ustensiles sophistiqués. Mais des preuves scientifiques apportées par des chercheurs pour rendre vos aliments préférés encore meilleurs pour votre santé. Avec 80 recettes, James Wong vous montre comment transformer en super-aliments les ingrédients les plus courants. - Cuire les brocolis avec des graines de moutarde et élever de 300 % les nutriments qui aident à lutter contre le cancer - Stocker les champignons sur un rebord de fenêtre pour multiplier par 100 leur teneur en vitamine D - Choisir une pomme braeburn plutôt qu'une fuji pour 2 x plus d'antioxydants et un fruit aussi doux