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Le temps perdu

Clara Ramas, Clara Ramas San Miguel

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Et si notre responsabilité politique n'était pas de restaurer le passé, mais d'assumer pleinement le présent ? Nous vivons une époque crépusculaire : crises économiques, guerres, urgence climatique, malaise culturel. Incapables de donner sens à notre présent et d'imaginer un avenir désirable, nous voyons proliférer, à gauche comme à droite, des discours politiques nourris par la mélancolie et la nostalgie d'un passé supposément meilleur (le fantasme de l'Amérique blanche aux Etats-Unis, le temps des colonies en France, les Trente glorieuses partout en Europe...). Un futur annulé, un passé regretté - ; et, à chaque fois, un même repli fait d'impuissance, de ressentiment et d'une aspiration obsédante : rentrer " chez soi ". S'appuyant sur Proust, mais aussi sur iek, Kristeva ou Platon, la philosophe espagnole Clara Ramas analyse la mélancolie de notre époque. Admettant d'emblée l'impossibilité d'un retour au passé, car nous sommes toujours en mouvement, jamais tout à fait chez nous, elle nous invite à accepter une possibilité inattendue : non pas celle de récupérer un temps perdu, mais celle d'apprendre à aimer notre présent autrement. Le temps perdu esquisse ainsi une grammaire nouvelle qui refuse la nostalgie réactionnaire et réaffirme une responsabilité politique envers le présent.

Par Clara Ramas, Clara Ramas San Miguel
Chez Editions Arpa

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Auteur

Clara Ramas, Clara Ramas San Miguel

Editeur

Editions Arpa

Genre

Ouvrages généraux

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Le temps perdu

Clara Ramas, Clara Ramas San Miguel trad. Claudia Oudet

Paru le 03/09/2026

208 pages

Editions Arpa

19,90 €

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