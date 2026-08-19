Le guide des fêtes juives

Un voyage spirituel au coeur du calendrier hébraïque Ce livre explore les grandes fêtes juives, en dévoilant leur origine, leur portée et les traditions qui s'y attachent. Au fil des célébrations le rabbin Etienne Kerber propose des sujets de réflexion personnelle, ancrés dans les enseignements de la Torah, pour éclairer notre quotidien et enrichir notre vie spirituelle. Après le petit livre de la Torah (Hachette), il poursuit avec ce second ouvrage son travail de transmission, lumineux et accessible. Que l'on soit de confession juive ou en quête d'ouverture spirituelle, ce livre offre à chacun des clés pour mieux comprendre les valeurs intemporelles du judaïsme.