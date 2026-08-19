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Le guide des fêtes juives

Etienne Kerber, Jérémie Solomon

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Un voyage spirituel au coeur du calendrier hébraïque Ce livre explore les grandes fêtes juives, en dévoilant leur origine, leur portée et les traditions qui s'y attachent. Au fil des célébrations le rabbin Etienne Kerber propose des sujets de réflexion personnelle, ancrés dans les enseignements de la Torah, pour éclairer notre quotidien et enrichir notre vie spirituelle. Après le petit livre de la Torah (Hachette), il poursuit avec ce second ouvrage son travail de transmission, lumineux et accessible. Que l'on soit de confession juive ou en quête d'ouverture spirituelle, ce livre offre à chacun des clés pour mieux comprendre les valeurs intemporelles du judaïsme.

Par Etienne Kerber, Jérémie Solomon
Chez Hachette

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Auteur

Etienne Kerber, Jérémie Solomon

Editeur

Hachette

Genre

Judaïsme

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Le guide des fêtes juives

Etienne Kerber, Jérémie Solomon

Paru le 19/08/2026

224 pages

Hachette

24,95 €

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Scannez le code barre 9782017234005
9782017234005
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