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La pyramide inversée

Jonathan Wilson

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LE BEST-SELLER REFERENCE EN TACTIQUE FOOTBALLISTIQUE + DE 240 000 EXEMPLAIRES VENDUS Au fil des éditions, cet ouvrage magistral est devenu un incontournable de la "littérature de football" , s'imposant comme LA référence du milieu. Son auteur, le journaliste anglais Jonathan Wilson, décortique les détails les plus subtils de la tactique footballistique dans le monde entier. L'auteur retrace l'histoire de cette tactique, des temps modernes jusqu'aux sources, alors même que le chaos semblait régner sur le terrain. Chemin faisant, il se penche sur la vie de grands joueurs et de penseurs qui ont façonné ce sport. Dans cette nouvelle édition entièrement revue et augmentée, Jonathan Wilson passe au crible l'évolution du football moderne, notamment lors de la Coupe du monde 2022, étudiant l'influence des grands tacticiens espagnols, allemands et portugais de la dernière décennie, tout en s'interrogeant sur les effets de la mondialisation croissante.

Par Jonathan Wilson
Chez Hachette

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Auteur

Jonathan Wilson

Editeur

Hachette

Genre

Football

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La pyramide inversée

Jonathan Wilson

Paru le 19/08/2026

768 pages

Hachette

28,00 €

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Scannez le code barre 9782016293508
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