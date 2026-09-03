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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Le dernier né

Noémie Bourgois

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Un roman dystopique engagé dans la ligne de "La servante écarlate". Dans un futur où la naissance est strictement contrôlée par l'Etat, toutes les femmes sont stérilisées. Seules les Porteuses, sélectionnées dès l'enfance, sont autorisées à enfanter. Inaya est l'une d'entre elles. Et pas n'importe laquelle : la fille du dirigeant du système. Quand une maladie héréditaire menace sa vie et que son père projette de l'utiliser pour créer une Nouvelle Lignée, Inaya découvre l'ampleur des mensonges sur lesquels repose la Prolificité. Aidée par des résistants de l'ombre, elle s'enfuit avec Mila, une fillette condamnée par le protocole, déclenchant une fuite qui pourrait faire s'effondrer tout un monde bâti sur la sélection et le contrôle. Une dystopie féministe intense et accessible, portée par une héroïne forte, un rythme de thriller et une réflexion très actuelle sur le corps, la filiation et la liberté.

Par Noémie Bourgois
Chez Robert Laffont

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Auteur

Noémie Bourgois

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature française

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Le dernier né

Noémie Bourgois

Paru le 03/09/2026

312 pages

Robert Laffont

19,00 €

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