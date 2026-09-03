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#Roman étranger

La forme du silence

Cristian Fulas

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Par une journée froide de novembre, quelques personnes sont réunies dans une petite chapelle pour mettre en terre une parente. Le pope frigorifié se hâte de chanter l'office, les fossoyeurs s'enivrent et les invités silencieux se perdent dans leurs pensées. En une unique phrase, Cristian Fula ? , l'une des figures majeures de la littérature contemporaine roumaine, fait le pari de sonder les âmes dans ce moment de recueillement. Se dévoilent alors la culpabilité d'avoir délaissé la défunte dans ses dernières années de maladie, les rancoeurs familiales, l'angoisse existentielle qui saisit devant un corps inanimé, mais aussi l'amour que l'on n'a pas su dire. Prouesse stylistique et esthétique, La forme du silence transcrit les tempêtes intérieures et ordinaires, le vertige d'un temps d'arrêt face à l'humaine condition.

Par Cristian Fulas
Chez Editions La Peuplade

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Auteur

Cristian Fulas

Editeur

Editions La Peuplade

Genre

Littérature roumaine

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La forme du silence

Cristian Fulas trad. Florica Courriol, Jean-Louis Courriol

Paru le 03/09/2026

288 pages

Editions La Peuplade

22,00 €

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