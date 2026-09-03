L'art de Kawase Hasui et du Shin Hanga - Entre traditions, identité et dialogue

Un livre raffiné qui rend gommage aux oeuvres de Hasui Kawase, maître japonais de l'estampe ukiyo-e, célèbre pour ses paysages délicats et poétiques. Membre du mouvement shin-hanga, il a modernisé la gravure traditionnelle en combinant techniques classiques et sensibilité occidentale. De l'époque d'Edo aux époques Taishõ et Shõwa, ses oeuvres capturent avec finesse l'atmosphère des saisons, les scènes rurales et urbaines du Japon, mêlant lumière et ombre avec une grande maîtrise. Hasui incarne une synthèse harmonieuse, dont l'héritage se prolonge aujourd'hui jusqu'à l'esthétique du Studio Ghibli. Très apprécié tant au Japon qu'à l'étranger, il a contribué à faire connaître l'art japonais du XXe siècle dans le monde entier.