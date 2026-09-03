Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Rugby - Les moments magiques NE

Alberto Bertolazzi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire du rugby, l'un des sports les plus populaires au monde, racontée à travers des récits captivants, drôles et parfois méconnus de ses plus grands protagonistes, des légendes aux figures oubliées qui ont marqué ce sport de leur empreinte. Moments mythiques et exploits inoubliables rythment l'ouvrage : gestes d'anthologie, matchs légendaires, victoires inattendues des " équipes cendrillons ", exploits héroïques et instants décisifs - du drop victorieux en finale mondiale à la pénalité de tous les records, sans oublier les grandes heures du rugby français, comme les triomphes de la France dans le Tournoi des Six Nations. Chaque chapitre est enrichi de fiches synthétiques pour éclairer le contexte, accompagnées de photographies spectaculaires issues des meilleures archives. Des liens et QR codes donnent également accès à des vidéos pour prolonger l'expérience.

Par Alberto Bertolazzi
Chez Editions Nuinui

|

Auteur

Alberto Bertolazzi

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Rugby

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rugby - Les moments magiques NE par Alberto Bertolazzi

Commenter ce livre

 

Rugby - Les moments magiques NE

Alberto Bertolazzi trad. Marie-Yvonne Dulac, Contextus

Paru le 01/10/2026

208 pages

Editions Nuinui

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889756971
9782889756971
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.