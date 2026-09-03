Rugby - Les moments magiques NE

L'histoire du rugby, l'un des sports les plus populaires au monde, racontée à travers des récits captivants, drôles et parfois méconnus de ses plus grands protagonistes, des légendes aux figures oubliées qui ont marqué ce sport de leur empreinte. Moments mythiques et exploits inoubliables rythment l'ouvrage : gestes d'anthologie, matchs légendaires, victoires inattendues des " équipes cendrillons ", exploits héroïques et instants décisifs - du drop victorieux en finale mondiale à la pénalité de tous les records, sans oublier les grandes heures du rugby français, comme les triomphes de la France dans le Tournoi des Six Nations. Chaque chapitre est enrichi de fiches synthétiques pour éclairer le contexte, accompagnées de photographies spectaculaires issues des meilleures archives. Des liens et QR codes donnent également accès à des vidéos pour prolonger l'expérience.