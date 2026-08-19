Vivre d'amour et de peinture fraîche

Entre deux coeurs cabossés par la vie, l'avenir se peint à grands coups de pinceaux colorés. En déménageant dans le petit village breton de Kerlaouen, Coralie espérait offrir une nouvelle vie à son fils de onze ans, Noé, loin du tumulte parisien. Mais, entre les travaux de leur vieille maison et les réticences de Noé à s'adapter, la tâche s'annonce plus ardue que prévu ! Et comme si cela ne suffisait pas, les débuts explosifs avec leur voisin, le taciturne Ewenn, architecte naval au charme ombrageux, ne font qu'ajouter de la complexité à leur installation. D'abord marquée par des échanges tendus et des quiproquos embarrassants - appel à la police, accidents de peinture... -, leur relation évolue à mesure que l'optimisme contagieux de Coralie fissure la carapace d'Ewenn. Entre sorties en mer, fest-noz et séances de bricolage, ils tissent une complicité inattendue. Et si l'amour était la dernière touche de couleur qui manquait à leurs vies ?