Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Vivre d'amour et de peinture fraîche

Tamara Balliana

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre deux coeurs cabossés par la vie, l'avenir se peint à grands coups de pinceaux colorés. En déménageant dans le petit village breton de Kerlaouen, Coralie espérait offrir une nouvelle vie à son fils de onze ans, Noé, loin du tumulte parisien. Mais, entre les travaux de leur vieille maison et les réticences de Noé à s'adapter, la tâche s'annonce plus ardue que prévu ! Et comme si cela ne suffisait pas, les débuts explosifs avec leur voisin, le taciturne Ewenn, architecte naval au charme ombrageux, ne font qu'ajouter de la complexité à leur installation. D'abord marquée par des échanges tendus et des quiproquos embarrassants - appel à la police, accidents de peinture... -, leur relation évolue à mesure que l'optimisme contagieux de Coralie fissure la carapace d'Ewenn. Entre sorties en mer, fest-noz et séances de bricolage, ils tissent une complicité inattendue. Et si l'amour était la dernière touche de couleur qui manquait à leurs vies ?

Par Tamara Balliana
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Tamara Balliana

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vivre d'amour et de peinture fraîche par Tamara Balliana

Commenter ce livre

 

Vivre d'amour et de peinture fraîche

Tamara Balliana

Paru le 19/08/2026

480 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902520
9791042902520
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.