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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

En toute simplicité

Géraldine Morvan

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A 42 ans, Cassandre traverse sa crise de la quarantaine avec tendresse, maladresse et humour. Entre famille, travail, fatigue, culpabilité et besoin de liberté, elle cherche à retrouver son souffle dans un quotidien aussi banal que bouleversant. Autour d'elle, cinq amies avancent elles aussi avec leurs blessures, leurs doutes, leurs rêves déçus et leur force intime. Ensemble, elles affrontent les questions du couple, les injustices, les désirs enfouis et les petites tempêtes de la vie. En toute simplicité est un roman sincère et lumineux sur l'amitié féminine, le milieu de vie et la beauté imparfaite du quotidien. Une histoire pleine d'émotions, de rires et de ces instants minuscules qui réparent parfois les grandes blessures.

Par Géraldine Morvan
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Géraldine Morvan

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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En toute simplicité

Géraldine Morvan

Paru le 30/06/2026

192 pages

Le Lys Bleu

18,00 €

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