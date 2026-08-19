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Pack en 2 volumes

Natsuko Uruma

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16 combattants. 16 nations. Une seule vaincra. An 2206 de notre ère. La Terre est en proie aux pires catastrophes climatiques : la température du globe et le niveau des eaux ont drastiquement monté, le monde suffoque et une grande partie des animaux est éteinte. Selon Gaïa, l'intelligence artificielle aux prédictions incontestées, il ne reste plus que cent ans avant que la surpopulation n'entraîne la fin de l'humanité... Les 16 nations survivantes concluent alors un accord désespéré. Chacune d'entre elles sera représentée par un champion dans un grand tournoi. Et malheur aux pays vaincus... Ils disparaîtront de la surface terrestre, prolongeant ainsi un peu plus l'espérance de survie de la race humaine ! C'est le début d'un affrontement mondial démesuré, où tous les coups surnaturels sont permis, pour l'honneur et la survie de sa patrie !

Par Natsuko Uruma
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Natsuko Uruma

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

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Pack en 2 volumes

Natsuko Uruma trad. Frédéric Malet

Paru le 19/08/2026

160 pages

Bamboo Editions

15,90 €

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