Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Quel voyage entames-tu là ?

Fabrice Cuguen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quel voyage entames-tu là? Ce recueil est né du besoin de renouer avec un père disparu, de poursuivre une conversation rompue. Les mots y creusent la page comme une ancre qui accroche le fond, faisant remonter des images-sédiments, les bribes d'une histoire restée dans le silence et la pudeur. La poésie devient alors la seule langue capable de transformer l'absence en présence, d'inventer un espace où la voix du père peut encore résonner. Ces poèmes sont des bois flottants après l'ouragan, des signes perdus cherchant une main rassembleuse. Ils portent l'obstination d'un dialogue impossible et pourtant toujours repris. Ecrire ce qu'on ne peut écrire : une hérésie que seule la poésie pouvait assumer.

Par Fabrice Cuguen
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Fabrice Cuguen

Editeur

Les Impliqués

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quel voyage entames-tu là ? par Fabrice Cuguen

Commenter ce livre

 

Quel voyage entames-tu là ?

Fabrice Cuguen

Paru le 30/06/2026

150 pages

Les Impliqués

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042813314
9791042813314
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.