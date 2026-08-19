Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Beast King and Medicinal Herb Tome 7 . Edition collector

Tatsukazu Konda, Asahi Sakano

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'occasion des 20 ans de Doki-Doki, retrouvez Beast King and Medicinal Herb dans un coffret collector plein de goodies ! Tous les aventuriers rêvent d'explorer des donjons, de vaincre des monstres, de s'emparer de leur butin. Tina, une jeune aventurière, aspire aussi à partir en territoire inconnu pour découvrir des richesses cachées. Malheureusement, elle est grièvement blessée lors de l'une de ses explorations. Soudain, le grand démon connu sous le nom de Galon, le Roi des Bêtes, apparaît devant elle. Ce dernier, qui était censé avoir été tué par un héros dans un passé lointain, a bien changé. Il accepte de la sauver à condition qu'elle l'aide à soigner les monstres qui peuplent les donjons... Entre aventuriers et "rois démons", le mal n'est pas toujours là où on croit.

Par Tatsukazu Konda, Asahi Sakano
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Tatsukazu Konda, Asahi Sakano

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Beast King and Medicinal Herb Tome 7 . Edition collector par Tatsukazu Konda, Asahi Sakano

Commenter ce livre

 

Beast King and Medicinal Herb Tome 7 . Edition collector

Tatsukazu Konda, Asahi Sakano trad. Rodolphe Gicquel

Paru le 19/08/2026

200 pages

Bamboo Editions

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041121250
9791041121250
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.