Beast King and Medicinal Herb Tome 7 . Edition collector

A l'occasion des 20 ans de Doki-Doki, retrouvez Beast King and Medicinal Herb dans un coffret collector plein de goodies ! Tous les aventuriers rêvent d'explorer des donjons, de vaincre des monstres, de s'emparer de leur butin. Tina, une jeune aventurière, aspire aussi à partir en territoire inconnu pour découvrir des richesses cachées. Malheureusement, elle est grièvement blessée lors de l'une de ses explorations. Soudain, le grand démon connu sous le nom de Galon, le Roi des Bêtes, apparaît devant elle. Ce dernier, qui était censé avoir été tué par un héros dans un passé lointain, a bien changé. Il accepte de la sauver à condition qu'elle l'aide à soigner les monstres qui peuplent les donjons... Entre aventuriers et "rois démons", le mal n'est pas toujours là où on croit.