Sidour pour enfants. La collection Sidours éducatifs de Koren accompagne l'élève dans la découverte et l'apprentissage progressif de la téfila, avec des volumes adaptés à chaque âge et à chaque niveau. Elle permet à l'élève de comprendre le sens des prières, de développer un lien personnel avec la liturgie et de participer pleinement aux offices. Premier volume de la collection, le Sidour des enfants s'adresse aux plus jeunes. Il propose une sélection parmi les prières quotidiennes, les prières du Shabbat et celles des principales fêtes. Chaque prière est accompagnée d'explications simples et d'instructions claires. La typographie hébraïque, en gros caractères, facilite les premiers apprentissages de la lecture.