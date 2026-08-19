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Un amour invisible

Shima Nanigashi, Hat., Seiichi Shiki

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Quand le coeur a ses raisons que le regard ignore... Une romance unique et authentique entre deux étudiants très différents. Etudiant réservé, Kakeru Sorano fait la rencontre de Koharu Fuyutsuki lors d'une soirée à l'université. Avec son allure soignée et son sourire empreint de douceur, cette dernière lui semble presque appartenir à un autre monde. Tout bascule lorsqu'elle lui révèle sa cécité avec une étonnante légèreté. Intrigué par le décalage entre le monde qu'il voit et celui que Koharu perçoit, Kakeru se laisse peu à peu charmer par cette jeune femme qui, malgré son handicap, reste résolument tournée vers l'avenir et par ce rêve qu'elle s'autorise à confier : celui de pouvoir, un jour, tirer des feux d'artifice entourée de ses amis. Un amour invisible qui se passe de regard... et qui n'appartient qu'à eux deux.

Par Shima Nanigashi, Hat., Seiichi Shiki
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Shima Nanigashi, Hat., Seiichi Shiki

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shojo/fille

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Un amour invisible

Shima Nanigashi, Hat., Seiichi Shiki

Paru le 19/08/2026

224 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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