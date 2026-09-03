L'imagination sociologique est une urgence écologique

L'urgence écologique a mille visages : réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, désertification des sols, pollution de l'eau et de l'air, épuisement des ressources... Pourtant, la destruction de l'environnement se perpétue sans encombre. Pourquoi l'urgence écologique n'est-elle pas une inquiétude partagée par toutes et tous au point de changer le cours des choses ? Léo Magnin répond à cette question en nous invitant à muscler notre imagination sociologique. Brossant le portrait d'un policier de l'environnement sexagénaire, le sociologue nous entraîne avec enthousiasme à la recherche de perdrix disparues, de statistiques méconnues et de pollinisateurs du colza. Nourri par une multitude d'anecdotes et charpenté par une démarche rigoureuse, ce petit ouvrage original et accessible nous enseigne que les questions environnementales sont aussi et toujours des questions sociales. Cet ouvrage inaugure une collection de courts essais en sciences humaines et sociales, tournés vers le grand public, curieux des débats et recherchant des outils pour analyser, décrypter leur société. Courts, dans un ton accessible et pédagogique, les livres de cette collection veulent offrir un espace d'expression aux chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales, tout en ouvrant leurs réflexions et leurs recherches scientifiques à un grand public, dans une optique de partage de la connaissance au delà des seuls cercles savants. L'objectif : donner des clés de réflexions et de compréhension pour penser autrement et décrypter notre société, à l'heure où les débats médiatiques et politiques sont de plus en plus présents et tendus. Auteur : Léo Magnin est sociologue, chargé de recherche au CNRS et membre du Laboratoire interdisciplinaire Sciences innovations sociétés (LISIS). Il est l'auteur de La vie sociale des haies. Enquête sur l'écologisation des moeurs (La Découverte, 2024) et de Polices environnementales sous contraintes (Rue d'Ulm, 2024), co-écrit avec Rémi Rouméas et Robin Basier. Direction artistique et maquette : François-Xavier Delarue