Doomsday War Tome 6

Réchauffement climatique, surpopulation et IA toute-puissante... Les nations mondiales s'affrontent pour décider du sort de l'Humanité ! Mongolie x Canada Le mystérieux Gopher est apparu devant Hasuichi. Quelle est la véritable identité de ce garçon qui agit dans l'ombre pour le tournoi de l'Annihil-Nation et qui appelle Gaïa maman ? Début du quatrième combat qui oppose la championne du Canada, Diana Kissinger de la génération de la Terre, au représentant de la Mongolie, Narsidurgu de la génération des Ailes. Les deux combattants renferment chacun une grande obscurité. Mais ils vont devoir se repousser mutuellement et s'affronter violemment...