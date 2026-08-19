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Doomsday War Tome 6

Natsuko Uruma

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Réchauffement climatique, surpopulation et IA toute-puissante... Les nations mondiales s'affrontent pour décider du sort de l'Humanité ! Mongolie x Canada Le mystérieux Gopher est apparu devant Hasuichi. Quelle est la véritable identité de ce garçon qui agit dans l'ombre pour le tournoi de l'Annihil-Nation et qui appelle Gaïa maman ? Début du quatrième combat qui oppose la championne du Canada, Diana Kissinger de la génération de la Terre, au représentant de la Mongolie, Narsidurgu de la génération des Ailes. Les deux combattants renferment chacun une grande obscurité. Mais ils vont devoir se repousser mutuellement et s'affronter violemment...

Par Natsuko Uruma
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Natsuko Uruma

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

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Doomsday War Tome 6

Natsuko Uruma trad. Frédéric Malet

Paru le 19/08/2026

160 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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