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Le Berry en fête

Nicolas Chaudet

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Profitons en : ce n'est pas tous les jours fête ? ! Faire la fête autrefois, et plus particulièrement entre les années 1880 et 1945, c'était le moment de rompre avec les jours de labeur, de vivre une journée, une soirée que l'on appréciait d'autant plus qu'elles étaient rares. Même si le "? temps libre ? " était en grande partie consacré aux pratiques religieuses : messe dominicale, processions aux Rameaux, Rogations, et évidemment aux grands événements de la vie encadrés par l'Eglise catholique, le baptême, la communion, le mariage... Nos aïeux avaient tout au long de l'année de multiples occasions de se distraire un peu. En premier lieu, la fête communale : on y allait à pied ou à vélo, seuls moyens de se déplacer autrefois, et l'on y croisait des filles et des garçons venus des villages souvent à plusieurs kilomètres... On attendait le bal, la musique et les danses avec impatience ? ! En Berry, de Châteauroux à Sainte-Sévère, en passant par Bourges, Vierzon ou Valençay, chaque village avait sa fête annuelle, et l'on ne compte pas les cavalcades et carnavals, les fêtes de la vigne ou de la moisson, les défilés en musique, le passage attendu des Gâs du Berry... Quel bonheur de découvrir les "? nouveaux loisirs ? " propres au début XXe siècle, les matches de football, les concours de gymnastique ou les dancings au bord de l'eau ? ! Aujourd'hui, les occasions de faire la fête sont nombreuses, mais on-t-elle autant d'attraits qu'autrefois ?? Feuilletez ce livre d'images et faites-vous votre propre idée sur les fêtes berrichonnes ? !

Par Nicolas Chaudet
Chez Editions Sutton

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Auteur

Nicolas Chaudet

Editeur

Editions Sutton

Genre

Histoire régionale

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Le Berry en fête

Nicolas Chaudet

Paru le 30/06/2026

160 pages

Editions Sutton

19,90 €

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