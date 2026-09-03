Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Harcèlement scolaire

Charlène Delauze

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce témoignage doublé d'un guide pratique éclaire avec sensibilité la réalité invisible des familles face au harcèlement : un combat quotidien, mais aussi un chemin d'espoir, qui impacte autant la fratrie que le couple. Chaque chapitre se termine par des conseils sur ce que l'entourage peut faire et ce qu'il doit éviter. Une liste des associations, livres, groupes de parole, numéros d'appel en fin d'ouvrage permet aux familles de trouver le soutien nécessaire. Ce récit intime plonge au coeur d'une famille bouleversée par le harcèlement vécu par un enfant. Jour après jour, la maison devient un champ de bataille émotionnel où la peur, la fatigue et les tensions redessinent la vie familiale. L'enfant, incapable de rester seul, vit sous vigilance constante transformant chaque instant en épreuve. Les parents, épuisés, oscillent entre instinct de protection, culpabilité et doutes, tandis que le couple se fragilise sous le poids du stress. La fratrie évolue dans le silence : compassion, incompréhension, jalousie, culpabilité. A l'école, l'enfant affronte fatigue émotionnelle, crises d'angoisse et incompréhension institutionnelle. L'arrêt de la scolarité devient nécessaire et la maison, un refuge fragile. Une désillusion face à la prise en charge médicale. Pourtant, des moments de lumière émergent : minuscules victoires, gestes tendres, souffle retrouvé. La reconstruction se dessine grâce à la résilience, la solidarité familiale, la patience. Ce témoignage éclaire avec sensibilité la réalité invisible des familles face au harcèlement : un combat quotidien, mais aussi un chemin d'espoir.

Par Charlène Delauze
Chez Favre

|

Auteur

Charlène Delauze

Editeur

Favre

Genre

Rythmes scolaires et environne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Harcèlement scolaire par Charlène Delauze

Commenter ce livre

 

Harcèlement scolaire

Charlène Delauze

Paru le 03/09/2026

122 pages

Favre

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782828923723
9782828923723
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.