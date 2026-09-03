Harcèlement scolaire

Ce témoignage doublé d'un guide pratique éclaire avec sensibilité la réalité invisible des familles face au harcèlement : un combat quotidien, mais aussi un chemin d'espoir, qui impacte autant la fratrie que le couple. Chaque chapitre se termine par des conseils sur ce que l'entourage peut faire et ce qu'il doit éviter. Une liste des associations, livres, groupes de parole, numéros d'appel en fin d'ouvrage permet aux familles de trouver le soutien nécessaire. Ce récit intime plonge au coeur d'une famille bouleversée par le harcèlement vécu par un enfant. Jour après jour, la maison devient un champ de bataille émotionnel où la peur, la fatigue et les tensions redessinent la vie familiale. L'enfant, incapable de rester seul, vit sous vigilance constante transformant chaque instant en épreuve. Les parents, épuisés, oscillent entre instinct de protection, culpabilité et doutes, tandis que le couple se fragilise sous le poids du stress. La fratrie évolue dans le silence : compassion, incompréhension, jalousie, culpabilité. A l'école, l'enfant affronte fatigue émotionnelle, crises d'angoisse et incompréhension institutionnelle. L'arrêt de la scolarité devient nécessaire et la maison, un refuge fragile. Une désillusion face à la prise en charge médicale. Pourtant, des moments de lumière émergent : minuscules victoires, gestes tendres, souffle retrouvé. La reconstruction se dessine grâce à la résilience, la solidarité familiale, la patience. Ce témoignage éclaire avec sensibilité la réalité invisible des familles face au harcèlement : un combat quotidien, mais aussi un chemin d'espoir.