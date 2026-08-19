Pour prendre la température le docteur utilise un crayon, une règle ou un thermomètre ? On fait la piqûre avec la rose, la seringue ou le moustique ? Elo s'amuse et se renouvelle, et nous avec elle : elle reprend le principe de la série ludique et innovante Bien rangés, en le rendant accessible aux plus petits. Le format est plus intime, le nombre de tours de la roue a été réduit, mais l'invitation à jouer et explorer le monde est tout aussi stimulante. La roue permet de valider (ou non) quatre possibilités, tandis que le sujet (objet ou personnage) est présenté en gros plan unique. Avec, comme toujours chez Elo, des couleurs vives et singulières et des formes interprétées aisément reconnaissables, qu'on s'amusera à nommer avec le bébé.