Ce récit explore ce que la mort laisse derrière elle : les silences, les colères, le manque et ces blessures invisibles que les vivants portent tout en continuant d'avancer. Il évoque ceux qui sourient pour tenir debout, ceux qui dissimulent leur douleur derrière des habitudes ou des mots trop courts. Témoignage présenté sous une forme poétique, "Les poids invisibles" observe les différentes facettes de l'absence. Sourde ou aiguë, omniprésente, elle devient l'ombre du vivant, la gardienne de son chagrin.