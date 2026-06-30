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#Roman francophone

Les poids invisibles

Antoine Achamana

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Ce récit explore ce que la mort laisse derrière elle : les silences, les colères, le manque et ces blessures invisibles que les vivants portent tout en continuant d'avancer. Il évoque ceux qui sourient pour tenir debout, ceux qui dissimulent leur douleur derrière des habitudes ou des mots trop courts. Témoignage présenté sous une forme poétique, "Les poids invisibles" observe les différentes facettes de l'absence. Sourde ou aiguë, omniprésente, elle devient l'ombre du vivant, la gardienne de son chagrin.

Par Antoine Achamana
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Antoine Achamana

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

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Les poids invisibles

Antoine Achamana

Paru le 30/06/2026

72 pages

Les éditions du Panthéon

11,90 €

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Scannez le code barre 9782754778961
9782754778961
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