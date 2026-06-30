Le Chant des Absents

La mélancolie ou le choix de regarder le monde sans détour. Dans ces poèmes, elle devient une manière d'habiter le réel, là où la beauté et la tristesse se confondent. L'écriture ne cherche pas à embellir, mais à dire avec justesse ce qui blesse autant que ce qui élève. Les textes traversent l'amour, la solitude, la perte et la mémoire, dessinant des paysages intérieurs faits de contrastes : présence et absence, espoir et désillusion. Porté par une écriture libre, ce recueil progresse avec une saisissante sincérité.