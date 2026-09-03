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Raison et Sentiments

Claudia Kühn, Tara Spruit, Jane Austen

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C'est dans un petit cottage au coeur du Devonshire que les trois soeurs Dashwood, Elinor, Marianne et Margaret, s'installent avec leur mère. Elinor et Marianne ne pourraient pas être plus différentes : l'une raisonnable et maîtresse d'elle-même, l'autre impulsive et pleine de sensibilité. Mais toutes deux ont le coeur pris. Marianne est éperdument amoureuse du séduisant Mr Willoughby. Et Elinor est discrètement sous le charme d'Edward Ferrars. Mais ces hommes méritent-ils leur amour ? Et vaut-il mieux être raisonnable et cacher ses sentiments ou les afficher au grand jour au risque d'une cruelle déception ?

Par Claudia Kühn, Tara Spruit, Jane Austen
Chez Jungle

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Auteur

Claudia Kühn, Tara Spruit, Jane Austen

Editeur

Jungle

Genre

Divers

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Raison et Sentiments

Claudia Kühn, Tara Spruit, Jane Austen trad. Laurence Assuid

Paru le 03/09/2026

250 pages

Jungle

16,95 €

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