Raison et Sentiments

C'est dans un petit cottage au coeur du Devonshire que les trois soeurs Dashwood, Elinor, Marianne et Margaret, s'installent avec leur mère. Elinor et Marianne ne pourraient pas être plus différentes : l'une raisonnable et maîtresse d'elle-même, l'autre impulsive et pleine de sensibilité. Mais toutes deux ont le coeur pris. Marianne est éperdument amoureuse du séduisant Mr Willoughby. Et Elinor est discrètement sous le charme d'Edward Ferrars. Mais ces hommes méritent-ils leur amour ? Et vaut-il mieux être raisonnable et cacher ses sentiments ou les afficher au grand jour au risque d'une cruelle déception ?