Avoir le courage d'être ordinaire

ETES-VOUS EPUISE A FORCE DE VOULOIR ETRE EXCEPTIONNEL ? IL EST TEMPS DE SORTIR DU CYCLE DE LA PRESSION PERMANENTE ET DE CHOISIR D'ETRE ORDINAIRE. Ichiro Kishimi, auteur du best-seller mondial Avoir le courage de ne pas être aimé, s'adresse ici à toutes celles et ceux qui vivent dans la comparaison, la compétition et le besoin constant de prouver leur valeur. Son message est d'une simplicité désarmante : cessez de vouloir vous démarquer ! Etre ordinaire n'est pas un échec, mais une libération. Celle de la compétition permanente, du besoin de reconnaissance et du stress de devoir toujours faire ses preuves. En renonçant à vouloir être exceptionnels, nous permettons enfin à nos véritables qualités de s'exprimer. Un livre inspirant pour relâcher cette pression et découvrir que le véritable courage ne consiste pas à devenir exceptionnel, mais à vivre pleinement en étant simplement soi-même. VOUS AVEZ EU LE COURAGE DE NE PAS ETRE AIME, TROUVEZ MAINTENANT CELUI D'ETRE ORDINAIRE.