Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Avoir le courage d'être ordinaire

Ichiro Kishimi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ETES-VOUS EPUISE A FORCE DE VOULOIR ETRE EXCEPTIONNEL ? IL EST TEMPS DE SORTIR DU CYCLE DE LA PRESSION PERMANENTE ET DE CHOISIR D'ETRE ORDINAIRE. Ichiro Kishimi, auteur du best-seller mondial Avoir le courage de ne pas être aimé, s'adresse ici à toutes celles et ceux qui vivent dans la comparaison, la compétition et le besoin constant de prouver leur valeur. Son message est d'une simplicité désarmante : cessez de vouloir vous démarquer ! Etre ordinaire n'est pas un échec, mais une libération. Celle de la compétition permanente, du besoin de reconnaissance et du stress de devoir toujours faire ses preuves. En renonçant à vouloir être exceptionnels, nous permettons enfin à nos véritables qualités de s'exprimer. Un livre inspirant pour relâcher cette pression et découvrir que le véritable courage ne consiste pas à devenir exceptionnel, mais à vivre pleinement en étant simplement soi-même. VOUS AVEZ EU LE COURAGE DE NE PAS ETRE AIME, TROUVEZ MAINTENANT CELUI D'ETRE ORDINAIRE.

Par Ichiro Kishimi
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Ichiro Kishimi

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Avoir le courage d'être ordinaire par Ichiro Kishimi

Commenter ce livre

 

Avoir le courage d'être ordinaire

Ichiro Kishimi

Paru le 10/09/2026

330 pages

Guy Trédaniel Editions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813237200
9782813237200
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.