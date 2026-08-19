Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La Tragédie du plus beau modèle de Paris

Luc Corlouër

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Paris, septembre 1949. Il fait nuit. Dans le faisceau des projecteurs, un automobiliste aperçoit un corps sur la chaussée du sombre quai de Javel. Police-Secours intervient et l'enquête débute. Qui est cette belle jeune femme assassinée ? Rapidement la police identifie Louise Cansot, 29 ans, née à Tréguier. Les enquêteurs sont perplexes, qu'est-il arrivé à cette jeune Bretonne ? Les inspecteurs apprennent qu'elle a été le plus beau modèle de Montparnasse ! Lise, son prénom d'artiste, enchaînait les boulots, elle avait posé pour des dizaines de peintres, son visage, son corps ont été reproduits sur de nombreuses toiles. Elle voulait devenir célèbre, elle pensait être sur le chemin de la gloire, déjà les artistes la surnommaient "La fille aux cent portraits" . Mais pendant la période de la guerre, les peintres partis dans le sud, elle reste à Paris, elle se retrouve dans la "dèche" . Rentrer en Bretagne sans avoir réussi ? Non, elle reste dans la capitale, se produit aux Folies-Bergère, puis s'oriente vers le cinéma, où elle est figurante dans plusieurs films. Jusqu'à ce jour de septembre où son corps est retrouvé sur le sombre quai de Javel. En parallèle avec la sortie du roman "L'inconnue du Quai de Javel" de Philippe Jaenada, Luc Corlouër, passionné d'histoires bretonnes et de photographies, a rassemblé les plans, les images, les photos, les peintures, les documents, lettres et articles de journaux, afin que le lecteur puisse retrouver et identifier dans "La Tragédie du plus beau modèle de Paris" des informations exclusives sur la vie de Lise Cansot, la jeune femme de Tréguier. .

Par Luc Corlouër
Chez Editions Le Cormoran

|

Auteur

Luc Corlouër

Editeur

Editions Le Cormoran

Genre

Entre deux guerres

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Tragédie du plus beau modèle de Paris par Luc Corlouër

Commenter ce livre

 

La Tragédie du plus beau modèle de Paris

Luc Corlouër

Paru le 01/07/2026

248 pages

Editions Le Cormoran

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782916687643
9782916687643
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.