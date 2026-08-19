Paris, septembre 1949. Il fait nuit. Dans le faisceau des projecteurs, un automobiliste aperçoit un corps sur la chaussée du sombre quai de Javel. Police-Secours intervient et l'enquête débute. Qui est cette belle jeune femme assassinée ? Rapidement la police identifie Louise Cansot, 29 ans, née à Tréguier. Les enquêteurs sont perplexes, qu'est-il arrivé à cette jeune Bretonne ? Les inspecteurs apprennent qu'elle a été le plus beau modèle de Montparnasse ! Lise, son prénom d'artiste, enchaînait les boulots, elle avait posé pour des dizaines de peintres, son visage, son corps ont été reproduits sur de nombreuses toiles. Elle voulait devenir célèbre, elle pensait être sur le chemin de la gloire, déjà les artistes la surnommaient "La fille aux cent portraits" . Mais pendant la période de la guerre, les peintres partis dans le sud, elle reste à Paris, elle se retrouve dans la "dèche" . Rentrer en Bretagne sans avoir réussi ? Non, elle reste dans la capitale, se produit aux Folies-Bergère, puis s'oriente vers le cinéma, où elle est figurante dans plusieurs films. Jusqu'à ce jour de septembre où son corps est retrouvé sur le sombre quai de Javel. En parallèle avec la sortie du roman "L'inconnue du Quai de Javel" de Philippe Jaenada, Luc Corlouër, passionné d'histoires bretonnes et de photographies, a rassemblé les plans, les images, les photos, les peintures, les documents, lettres et articles de journaux, afin que le lecteur puisse retrouver et identifier dans "La Tragédie du plus beau modèle de Paris" des informations exclusives sur la vie de Lise Cansot, la jeune femme de Tréguier. .