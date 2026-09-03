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#Essais

Traiter la dissociation d'origine traumatique

Kathy Steele, Suzette Boon

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Comment intégrer les parties dissociées Le traitement de la dissociation d'origine traumatique constitue un défi thérapeutique face auquel les professionnels peuvent se poser de nombreuses questions. Comment évaluer l'importance de la dissociation ? Par quoi commencer ? Comment travailler à intégrer les parties sans accentuer la dissociation ? Comment réagir quand le patient est en colère, honteux, évitant ou ne fait pas confiance au thérapeute ? La relation thérapeutique constitue le fondement du traitement. Les auteurs, spécialistes internationaux de la dissociation, proposent donc un plan de traitement en trois phases qui ne se contente pas d'indiquer ce qu'il faut dire ou faire, mais aussi comment être avec le patient. Basée sur les dernières recherches en neuropsychologie et en psychologie évolutionniste, cette nouvelle édition invite le thérapeute à utiliser des approches innovantes et collaboratives pour parvenir à intégrer les parties dissociées. Vous y découvrirez : - 80 concepts clés ; - 120 focus et conseils pratiques ; - 70 vignettes cliniques et exemples. Un outil indispensable pour tous les professionnels confrontés au traumatisme et aux troubles de la personnalité que celui-ci engendre.

Par Kathy Steele, Suzette Boon
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Kathy Steele, Suzette Boon

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Histoire de la psychologie

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Traiter la dissociation d'origine traumatique

Kathy Steele, Suzette Boon trad. Manoëlle Hopchet, Serge Goffinet

Paru le 03/09/2026

576 pages

De Boeck supérieur

44,90 €

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