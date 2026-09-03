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#Essais

Comme un sage dans les nuages

Danick Trottier

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Le Québec et l'ensemble de la francophonie ont été grandement touchés dernièrement par le départ inopiné de Serge Fiori à l'âge de 73 ans. Dans l'essai Comme un sage dans les nuages. Serge Fiori et l'épopée d'Harmonium, le musicologue Danick Trottier revient sur la genèse du musicien qu'a été Fiori, sur la vision artistique qu'il a développée et sur la manière dont il a pensé une musique unique à travers le projet collectif qu'a été Harmonium. Le propos porte principalement sur les années 1970, sur la musique de Fiori et l'engouement qu'elle a créé, sur les sources de motivation de l'auteur-compositeur-interprète, bref sur la façon dont cette oeuvre a résonné au plus profond de l'expérience québécoise à une époque où le lyrisme et le droit de rêver dictaient le rapport au monde.

Par Danick Trottier
Chez PU Montréal

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Auteur

Danick Trottier

Editeur

PU Montréal

Genre

Variété internationale

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Comme un sage dans les nuages

Danick Trottier

Paru le 03/09/2026

PU Montréal

16,00 €

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